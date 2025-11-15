McTominay delude, ma può sperare ancora: sarà decisivo lo scontro con Hojlund

Per Scott McTominay è una serata che lascia speranza, nonostante un risultato negativo. La sua Scozia ha perso infatti per 3-2 contro al Grecia, non riuscendo a completare la rimonta dopo un inizio horror che ha visto gli scozzesi sotto di tre reti. C’è però ancora speranza per i suoi connazionali per qualificarsi al Mondiale: sarà decisivo lo scontro diretto conclusivo contro la Danimarca di Hojlund.

McTominay deludente in Scozia-Grecia

McTominay è stato autore di una partita sicuramente rivedibile in Grecia. Il centrocampista del Napoli ha avuto sui suoi piedi ben due palle gol per sgnare: nel primo tempo, un suo tiro dal limite si è stampato sulla traversa, mentre nella ripresa un suo tiro a pochi passi dalla porta è stato incredibilmente parato dal portiere avversario Vlachodimos.

Lo scontro decisivo contro Hojlund

Nonostante una gara che non ha regalato sorrisi, le notizie positive per gli scozzesi arrivano da un altro campo: la mancata vittoria della Danimarca contro la Bielorussia (priva di Hojlund per febbre) tiene infatti ancora in gioco la Nazionale di Steve Clarke, secondi a solo un punto di distanza dalla vetta occupata dai danesi.

Per ottenere il pass per il Mondiale americano, così, la Scozia sarà chiamata a vincere dinanzi ai propri tifosi lo scontro diretto contro la Danimarca, che chiuderà il girone di qualificazione. Sarà, quindi, un vero e proprio duello fra azzurri per conquistare il primato del Gruppo C del girone: da una parte la Scozia di Mctominay, dall’altro la Danimarca di Hojlund.