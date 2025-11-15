Mercato Napoli, è assalto al centrocampista: trattativa improvvisa

Tanti i nomi caldi per il centrocampo azzurro, ma Il Mattino svela che in pole position c’è una sorpresa: Djaoui Cissé del Rennes, classe 2004, in compagnia di Mainoo e Atta. Tutti giovani, tutti under 23: De Laurentiis vuole ringiovanire la mediana senza toccare la lista UEFA.

Napoli, nuovo nome a centrocampo: spunta Cissé

Kobbie Mainoo resta il sogno proibito: nato nel 2005, ha stregato ADL in estate ma lo United lo cede solo in prestito. Subito dopo c’è Morten Atta, 2003, è la rivelazione dell’Udinese: fisico, tecnica e un prezzo abbordabile. Ma ad introdursi, d’improvviso, nella lista di Manna, spunta un altro nome: Djaoui Cissé, francese del Rennes che sta incantando.

La strategia di Manna per gennaio

Manna lavora sottotraccia: niente over 23 per il centrocampo, per non sacrificare slot in lista Champions. Ed è così che si spingerà col Rennes per il talento della Ligue 1: il mercato di riparazione è già partito, e rinforzare la rosa non sarà facile. Ma il Napoli è pronto all’assalto: dopo i diversi infortuni, il club regalerà a Conte il centrocampista tanto atteso.