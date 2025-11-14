Napoli, De Laurentiis attacca FIFA e UEFA sugli infortuni: “Così non si va avanti!”, poi la soluzione al problema

Aurelio De Laurentiis ha espresso tutta la sua preoccupazione per il momento del Napoli, penalizzato da una lunga serie di infortuni che ha colpito giocatori fondamentali. Il presidente è intervenuto a Motore Italia e ha lanciato un messaggio duro verso federazioni e organismi internazionali, puntando il dito contro soste, calendari e gestione dei calciatori convocati dalle nazionali. Il club vive settimane complesse, aggravate dalle assenze di elementi chiave come Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Romelu Lukaku, che hanno ridotto il potenziale a disposizione dello staff tecnico.

La denuncia di De Laurentiis sui calendari e sulle nazionali

“Presto i miei giocatori alle nazionali e cosa succede? Rahmani è tornato rotto, Anguissa pure. Così non si può andare avanti. I campionati non devono avere soste. Bisogna ridurre il numero di squadre e le partite.”

Il presidente ha proposto una revisione profonda del calendario internazionale.

“Se il campionato comincia a luglio e finisce a marzo o ad aprile, poi c’è il giusto tempo per dedicarsi alle nazionali. Loro devono capire che i giocatori sono nostri dipendenti e, quindi, sono pagati da noi. Siamo noi che dovremmo decidere se possono essere sottoposti a ulteriori sforzi e quindi andare a giocare!”

De Laurentiis ha poi insistito su un punto ritenuto fondamentale.

“E quando tornano infortunati, ci deve essere un indennizzo vero, e una finestra di mercato straordinaria per rimediare. Ma sembra che alla FIFA, alla UEFA e alle federazioni non interessi dei campionati nazionali che invece sono quelli vissuti e sofferti dai tifosi.”

Un Napoli in emergenza continua

Il Napoli vive uno dei momenti più delicati della stagione. Gli infortuni hanno colpito in modo pesante e costante, riducendo le rotazioni e costringendo lo staff a gestire settimane difficili. De Bruyne tornerà solo tra febbraio e marzo, Anguissa è atteso per fine gennaio e Lukaku è fuori da agosto. Nel mezzo si sono aggiunti altri problemi fisici che hanno limitato la competitività dei campioni d’Italia.

Il presidente vede in questo accumulo di stop un sintomo di un sistema da riformare, convinto che serva maggiore tutela per i club e per i giocatori. Le sue parole favoriscono un dibattito che coinvolge non solo la società ma anche tutto il movimento calcistico nazionale.

La riflessione di De Laurentiis è il segnale di una frattura evidente. Il Napoli spera che il nuovo anno riporti stabilità e un gruppo finalmente completo, unica strada per tornare a competere con continuità.