Napoli, stop a sorpresa dalle Nazionali: è accaduto in questi minuti!

Il Napoli, già alle prese con diverse problematiche lato infortuni, incassa un nuovo colpo. Rasmus Hojlund, l’attaccante della Nazionale danese, è stato costretto a fermarsi a causa di un’improvvisa influenza, e dunque salterà la partita di questa sera della sua Danimarca contro la Bielorussia, decisiva in ottica qualificazione al Mondiale.
Stop Hojlund: il danese out per influenza, da valutare le condizioni
A Napoli, per una volta, non si parla di infortunio muscolare. Rasmus Hojlund, infatti, non prenderà parte a Danimarca – Bielorussia soltanto per un problema di febbre, che lo ha costretto a guardare la gara dei suoi compagni soltanto dall’albergo.
Altro stop che mette in apprensione tutti i tifosi partenopei, la società azzurra e ovviamente il tecnico Antonio Conte. Continua a piovere sul bagnato.
Infortuni Napoli, quanta sfortuna per gli azzurri nel 2025: ennesimo stop
Dopo le gravi lesioni rimediate da Anguissa e De Bruyne, senza dimenticare il lungodegente Romelu Lukaku, fermo ormai dallo scorso mese di agosto, ecco un nuovo stop forzato.
Non sembrerebbe essere particolarmente preoccupante, e soprattutto non si dovrebbero rischiare lunghi tempi di recupero (per il momento). Un piccolo “respiro” in un periodo che, purtroppo, ha visto tanta sfortuna per gli azzurri.