Napoli, stop a sorpresa dalle Nazionali: è accaduto in questi minuti!

I calciatori del Napoli si allenano a Castel Volturno

Il Napoli, già alle prese con diverse problematiche lato infortuni, incassa un nuovo colpo. Rasmus Hojlund, l’attaccante della Nazionale danese, è stato costretto a fermarsi a causa di un’improvvisa influenza, e dunque salterà la partita di questa sera della sua Danimarca contro la Bielorussia, decisiva in ottica qualificazione al Mondiale.

Stop Hojlund: il danese out per influenza, da valutare le condizioni

A Napoli, per una volta, non si parla di infortunio muscolare. Rasmus Hojlund, infatti, non prenderà parte a Danimarca – Bielorussia soltanto per un problema di febbre, che lo ha costretto a guardare la gara dei suoi compagni soltanto dall’albergo.

Altro stop che mette in apprensione tutti i tifosi partenopei, la società azzurra e ovviamente il tecnico Antonio Conte. Continua a piovere sul bagnato.

Hojlund esegue un tiro verso la porta con la maglia del Napoli in Serie A
Hojlund in campo con il Napoli tira verso la porta avversaria in un match di Serie A

Infortuni Napoli, quanta sfortuna per gli azzurri nel 2025: ennesimo stop

Dopo le gravi lesioni rimediate da Anguissa e De Bruyne, senza dimenticare il lungodegente Romelu Lukaku, fermo ormai dallo scorso mese di agosto, ecco un nuovo stop forzato.

Non sembrerebbe essere particolarmente preoccupante, e soprattutto non si dovrebbero rischiare lunghi tempi di recupero (per il momento). Un piccolo “respiro” in un periodo che, purtroppo, ha visto tanta sfortuna per gli azzurri.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
