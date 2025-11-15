Lukaku lavora per il rientro: fissata la data per il ritorno in campo

Il Napoli è ancora alle prese con alcune problematiche di formazione, dettate principalmente dall’assenza di alcuni big della rosa. Oltre a Kevin De Bruyne, rimane ai box anche Romelu Lukaku, infortunatosi alla coscia sinistra e fermo dal precampionato.

Il ritorno di Big Rom al centro dell’attacco degli azzurri potrebbe però ormai essere vicino: le ultime indiscrezioni vedono il belga sulla buona strada per il recupero e il suo rientro potrebbe arrivare anche a cavallo tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre.

Lukaku scalpita, il rientro è sempre più vicino: anticipati i tempi

L’infortunio di Lukaku ha creato non pochi problemi al Napoli, con il belga che nel suo primo anno all’ombra del Vesuvio ha rappresentato una pedina inamovibile per Antonio Conte.

Prezioso sia in zona gol che a sostegno dei compagni in area offensiva, Lukaku aspetta ancora di esordire in questa stagione 2025/26. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno porta grandi speranze all’intero ambiente azzurro: il rientro di Lukaku è sempre più vicino. L’attaccante, che inizialmente sembrava che sarebbe rimasto fermo fino a metà dicembre, potrebbe tornare in campo prima: il suo ritorno è fissato a cavallo tra la fine di novembre e l’inizio del mese di dicembre.

Conte attende Lukaku: l’obiettivo è quello di averlo per il grosso impegno

L’attesa della tifoseria del Napoli per il rientro di Lukaku è pari a quella dello staff tecnico capitanato da Antonio Conte. Il tecnico salentino aspetta di ritrovare il proprio centravanti, in vista soprattutto degli impegni di dicembre.

Rientrando a cavallo tra novembre e dicembre, il belga dovrebbe avere modo di ritrovare la miglior condizione in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan di Allegri, in programma per il 18 dicembre,