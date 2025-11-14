Napoli, Conte sotto attacco: accuse pesanti del giornalista

Le dichiarazioni di Antonio Conte al termine della gara persa contro il Bologna continuano ad essere sotto accusa. Ad infiammare ulteriormente la situazione intorno al Napoli è stata la decisione del tecnico salentino di non presentarsi alla ripresa degli allenamenti. Una scelta, concordata con il club secondo quanto comunicato nelle ultime ore, che ha peggiorato un clima già tutt’altro che tranquillo. Anche il giornalista Fabrizio Biasin, non ha risparmiato critiche all’allenatore azzurro.

Biasin duro contro Conte: “L’atmosfera che è diventata tossica dopo quelle dichiarazioni”

Il giornalista Fabrizio Biasin, durante l’ultima puntata del podcast ‘L’ascia Raddoppia’, ha analizzato la situazione delicata del Napoli, concentrandosi sulle dichiarazioni di Antonio Conte rilasciate al termine della gara persa contro il Bologna.

Il problema del Napoli non la classifica, ma l’atmosfera che è diventata tossica dopo le dichiarazioni di Conte. Non è la prima volta che lo fa, ma dall’altra parte non c’è il silenzio dei giocatori. La gestione della settimana col doppio confronto è un grosso problema: i giocatori gli sanno dicendo che non si può andare avanti così. E la risposta di Conte è: non mi presento all’allenamento.

Biasin ha poi svelato quanto gli era stato detto nei giorni scorsi da Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter: