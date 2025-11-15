“Conte deve lasciare il Napoli, il motivo è De Laurentiis!”, Criscitiello spiazza tutti: che rivelazione

Michele Criscitiello, intervenuto al podcast di Aura Sport “Cose Scomode“, ha rilasciato delle rivelazioni clamorose su Antonio Conte. A sua detta, l’allenatote avrebbe sbagliato a non lasciare il Napoli perché il rapporto con Aurelio De Laurentiis sarebbe ai minimi storici sin da gennaio.

“Rapporto fra Conte e De Laurentiis pari a zero”

Queste le sue parole sul tema:

“Conte sbaglia clamorosamente a restare a Napoli perché con De Laurentiis non c’era rapporto. Poteva andare via da vincente, invece ha voluto fare la Champions League con il Napoli. Ma il rapporto fra Conte e De Laurentiis dopo il mercato di gennaio è arrivato ai minimi storici, è pari a zero“.

Aria tesa in casa Napoli

Criscitiello marca quindi la mano rispetto alle situazioni tese in casa Napoli. Attualmente, l’allenatore non è in città, ma a Torino con la famiglia. Questa scelta ha causato una scia (forse eccessiva) di polemiche che non sembrano finire. Al di là delle voci, la risposta migliore resta il campo: Antonio Conte sarà chiamato a zittire tutti mostrando nuovamente un Napoli combattivo e coraggioso al ritorno dalla sosta contro l’Atalanta.