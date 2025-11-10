“Spogliatoio spaccato”, l’ex Napoli stupisce tutti: la verità sul rapporto fra la squadra e Conte

Pierpaolo Marino ha parlato del momento del Napoli nel corso de “Il Bello del Calcio“, in onda su Televomero. L’ex ds ha parlato del momento difficile del club azzurro, reduce da una brutta sconfitta contro il Bologna. Il suo commento ridimensiona in questa situazione le colpe di Antonio Conte, ravvisando invece la causa principale in una spaccatura dello spogliatoio.

Marino diretto: “Lo spogliatoio è spaccato”

Marino evidenzia inanzitutto la differenza di intensità messa in campo dalle due squadre ieri:

“Il Bologna è stato troppo intenso rispetto al Napoli e quindi esiste un problema di condizione fisica, prima parlavamo degli infortuni mentre questa volta il Napoli è stato sovrastato fisicamente ed atleticamente dal Bologna. Può capitare anche ad uno esperto come Conte di sbagliare la preparazione”.

Marino poi lancia un vero e proprio allarme in merito all’atteggiamento messo in campo dalla squadra:

“Il secondo aspetto che metto nella lente d’ingrandimento è la mentalità con cui la squadra è entrata in campo. Non credo alla versione dei giocatori che vogliono perdere per mettere in difficoltà l’allenatore. Penso ad una mancanza di solidarietà tra i giocatori e quindi nel modo di fare squadra. Per me il problema è una spaccatura di spogliatoio, una squadra che non si aiutava l’un con l’altro. Non è una questione tattica e di modulo, ma la squadra è spaccata”.

Conte assolto dalle critiche

A detta di Pierpaolo Marino, quindi, Antonio Conte non sarebbe da ritenersi responsabile della crisi del Napoli. Non ci sarebbe, in più, una sorta di “complotto” della squadra contro l’allenatore ma, piuttosto, una mancanza di compattezza interna, fra gli stessi calciatori. La sua versione assolve quindi da ogni colpa l’allenatore del Napoli, che è invece l’uomo finito più di tutti nel mirino delle critiche nelle ultime ore.