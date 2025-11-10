Home ->

Interviste

“Spogliatoio spaccato”, l’ex Napoli stupisce tutti: la verità sul rapporto fra la squadra e Conte

di
Il Napoli si presenta sotto al settore ospiti alla fine della gara di Serie A contro il Bologna

Pierpaolo Marino ha parlato del momento del Napoli nel corso de “Il Bello del Calcio“, in onda su Televomero. L’ex ds ha parlato del momento difficile del club azzurro, reduce da una brutta sconfitta contro il Bologna. Il suo commento ridimensiona in questa situazione le colpe di Antonio Conte, ravvisando invece la causa principale in una spaccatura dello spogliatoio.

Marino diretto: “Lo spogliatoio è spaccato”

Marino evidenzia inanzitutto la differenza di intensità messa in campo dalle due squadre ieri:

“Il Bologna è stato troppo intenso rispetto al Napoli e quindi esiste un problema di condizione fisica, prima parlavamo degli infortuni mentre questa volta il Napoli è stato sovrastato fisicamente ed atleticamente dal Bologna. Può capitare anche ad uno esperto come Conte di sbagliare la preparazione”.

Conte dà indicazioni ai giocatori durante Bologna - Napoli
Conte in panchina nella gara fra Bologna e Napoli

Marino poi lancia un vero e proprio allarme in merito all’atteggiamento messo in campo dalla squadra:

“Il secondo aspetto che metto nella lente d’ingrandimento è la mentalità con cui la squadra è entrata in campo. Non credo alla versione dei giocatori che vogliono perdere per mettere in difficoltà l’allenatore. Penso ad una mancanza di solidarietà tra i giocatori e quindi nel modo di fare squadra. Per me il problema è una spaccatura di spogliatoio, una squadra che non si aiutava l’un con l’altro. Non è una questione tattica e di modulo, ma la squadra è spaccata”.

Conte assolto dalle critiche

A detta di Pierpaolo Marino, quindi, Antonio Conte non sarebbe da ritenersi responsabile della crisi del Napoli. Non ci sarebbe, in più, una sorta di “complotto” della squadra contro l’allenatore ma, piuttosto, una mancanza di compattezza interna, fra gli stessi calciatori. La sua versione assolve quindi da ogni colpa l’allenatore del Napoli, che è invece l’uomo finito più di tutti nel mirino delle critiche nelle ultime ore.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie