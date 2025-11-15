Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Allarme Napoli, rebus a centrocampo: mossa a sorpresa contro l’Atalanta

Il Napoli di Antonio Conte affronta l’ennesima emergenza a centrocampo dopo il grave stop di Frank Zambo Anguissa. Il tecnico leccese sta valutando alternative immediate, in vista della sfida all’Atalanta del prossimo sabato, per non far rimpiangere il camerunese.

Emergenza Napoli: Gilmour ed Elmas sotto i riflettori

La Gazzetta dello Sport rivela che il piano A ruota attorno a Billy Gilmour ed Eljif Elmas, chiamati a coprire il buco lasciato da Anguissa. Lo scozzese ha già giocato al fianco di Lobotka, impressionando l’anno scorso proprio contro l’Inter. Resta, però, un’incertezza: è reduce da un guaio fisico e la sua disponibilità per Bergamo è incerta. Intanto Elmas, già impiegato in ruoli diversi, scala le gerarchie e potrebbe partire titolare, forte della sua duttilità.

Elmas tenta la conclusione in porta contro il Pisa in campionato

Elmas, il tuttofare di Conte: da regista a esterno, ora mezzala

Il macedone è l’arma segreta del Napoli: ha già fatto il play quando Gilmour si è fermato dopo Lobotka, ma anche l’ala alta in attacco. Ora Conte lo vede ideale come interno, posizione dove Elmas dà il meglio. D’altronde, non è un caso che lo abbia usato tanto ultimamente. Un jolly che potrebbe diventare titolare fisso in questa fase complicata.

