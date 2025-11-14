Napoli, finalmente una buona notizia? Conferme sul rientro anticipato dall’infortunio

Grosse novità in casa Napoli, Conte potrà presto riabbracciare Romelu Lukaku. Il belga sta bruciando le tappe, è tornato in campo e ora sul calendario c’è una nuova data segnata con il colore rosso. Questi gli aggiornamenti riportati dal Corriere della sera

Fissato il rientro di Big Rom

Ancora in disparte negli allenamenti, ma Lukaku intanto è tornato sul prato verde ed è pronto a riprendersi il Napoli. L’infortunio di KDB ha inciso entomente sull’apporto offensivo dei partenopei, con un Lucca che non convince, e con un Hojlund che va a folate, il rientro di Lukaku potrà risultare a dir poco decisivo per l’eco sistema di Antonio Conte. Il Corriere della sera monitora passo dopo passo la situazione legata a Romelu Lukaku