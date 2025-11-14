Napoli, finalmente una buona notizia? Conferme sul rientro anticipato dall’infortunio

Grosse novità in casa Napoli, Conte potrà presto riabbracciare Romelu Lukaku. Il belga sta bruciando le tappe, è tornato in campo e ora sul calendario c’è una nuova data segnata con il colore rosso. Questi gli aggiornamenti riportati dal Corriere della sera
Fissato il rientro di Big Rom
Ancora in disparte negli allenamenti, ma Lukaku intanto è tornato sul prato verde ed è pronto a riprendersi il Napoli. L’infortunio di KDB ha inciso entomente sull’apporto offensivo dei partenopei, con un Lucca che non convince, e con un Hojlund che va a folate, il rientro di Lukaku potrà risultare a dir poco decisivo per l’eco sistema di Antonio Conte. Il Corriere della sera monitora passo dopo passo la situazione legata a Romelu Lukaku
“Lukaku è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. L’obiettivo iniziale era riaverlo entro metà dicembre, intorno al 18 giorno della semifinale di Supercoppa italiana a Riyad contro il Milan. Ma ora la storia è cambiata. Conte ora potrebbe contare sull’apporto di Lukaku già da fine novembre”