Napoli – Mainoo, occhio alla beffa: non solo la Roma, c’è un altro club di A!

Il Napoli punta rinforzarsi durante il calciomercato di gennaio. Un possibile rinforzo potrebbe arrivare nel reparto dei centrocampisti, con un nome che potrebbe arrivare dalla Premier League. Nel taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna c’è infatti il nome di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United. Tra le squadre interessate il Napoli, ma sul talento inglese filtrano sondaggi anche dalla Roma e la Lazio.

Napoli e Roma forti per Mainoo: nelle ultime ore spunta anche la Lazio

Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, la Lazio si è aggiunta alla lista delle squadre interessate a Kobbie Mainoo. I biancocelesti si aggiungono ai rivali della Roma e al Napoli, nella corsa al centrocampista 20enne.

L’interessamento è però legato indissolubilmente alla situazione economica della Lazio, che attualmente ha ancora il calciomercato bloccato. Servirebbe dunque una cessione ai biancocelesti per poter poi reinvestire il ricavato per il giocatore del Manchester United.

Più forte, invece, la Roma, al momento primaria avversaria del Napoli, che tanto sta facendo finora per riuscire a ottenere il sì dei Red Devils e del giocatore per un acquisto nella finestra invernale di calciomercato.