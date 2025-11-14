Sfogo di Conte, arriva il retroscena inedito: “De Laurentiis furibondo. Ecco la prima cosa che ha fatto”

Lo sfogo di Antonio Conte dopo la sconfitta del Napoli a Bologna continua a far discutere. Le parole dell’allenatore, che ha richiamato la squadra su entusiasmo e carattere, hanno provocato una reazione immediata da parte di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Repubblica, il presidente avrebbe vissuto quelle ore con forte irritazione e avrebbe preso una decisione rapida, colpito dal tono delle dichiarazioni e dal momento già complesso del club. Un retroscena che chiarisce il clima delicato attorno al Napoli in questa fase della stagione.

Reazione immediata del presidente

“Così si è precipitato il rapporto tra l’allenatore e i giocatori. Fallito il test del doppio ruolo.”

L’editoriale di Antonio Corbo, pubblicato su Repubblica, ricostruisce quei minuti concitati. L’allenatore aveva parlato di entusiasmo mancante e di un gruppo ancora fragile.

“Ognuno pensa all’orticello, mancano entusiasmo, cuore, ardore.”

Il retroscena su De Laurentiis

Il passaggio più forte riguarda la reazione del presidente. Corbo parla di un Aurelio De Laurentiis colto di sorpresa, deluso dal contenuto e dai toni usati dall’allenatore. Da quanto riportato, il patron del Napoli stava passando la serata a Roma.

“Era a Roma con amici. Furibondo dopo la sconfitta, preoccupato dopo aver visto e ascoltato in tv il suo allenatore.”

Secondo la ricostruzione, De Laurentiis avrebbe mostrato turbamento e stanchezza, al punto da seguire un consiglio per recuperare la calma prima di intervenire.

“Turbato, disilluso, stanco. Gli ha consigliato un breve riposo.”

Un rapporto da ricostruire

Il Napoli si trova ora di fronte a un passaggio chiave della stagione. Conte deve ritrovare compattezza con il gruppo e il presidente cerca stabilità dopo settimane complesse in Serie A. Il rapporto tra allenatore e società è un punto delicato, ma la volontà è quella di trovare un equilibrio, soprattutto in vista degli impegni che attendono il club.

Il momento è fragile, ma il Napoli ha già dimostrato nella sua storia di sapersi rialzare con orgoglio e determinazione.