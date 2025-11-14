Caos Conte, Napoli club di passaggio? L’opinione arrivata è chiara: “Non sono fiducioso!”

Paolo Del Genio, voce nota di Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato il momento complicato che attraversa il Napoli e il futuro di Antonio Conte, oggi al centro di critiche e tensioni. Le ultime sconfitte e un gioco poco convincente hanno creato un clima pesante attorno alla squadra. Il tecnico ha più volte parlato di restare in un club per più anni e rendere il Napoli un club non di passaggio. La situazione attuale però lascia poche speranze.

Le parole di Del Genio sulla permanenza di Conte

“Do una percentuale molto bassa alla permanenza di Conte per l’anno prossimo. Ad oggi rispondo bassa. Mi verrebbe da dire quasi 0%, ma dico un 10%. Poi però bisogna anche dire che le cose nel calcio cambiano velocemente ed è possibile che possa restare, come da sue dichiarazioni.”

Il giornalista ha spiegato come l’idea di un terzo anno a Napoli sia stata più volte evocata dallo stesso Conte, segno che il progetto iniziale prevedeva una permanenza più lunga.

“Lui il terzo anno al Napoli l’ha nominato più volta. Quindi nei programmi c’è. Non so se c’è ancora o c’era prima. Forse meglio c’era, perché dopo gli ultimi accadimenti pare che questa intenzione traballi. Ma magari può tornare a essere di nuovo la prima opzione quella della permanenza. Staremo a vedere perché nel calcio cambia tutto velocemente.”

Un Napoli in crisi e uno scenario in evoluzione

Il Napoli vive settimane di forte pressione. La squadra non sta esprimendo un calcio convincente, il rendimento è calato e le critiche hanno coinvolto giocatori e staff tecnico. Conte, finito al centro delle polemiche, ha scelto di trascorrere qualche giorno a Torino per recuperare tranquillità mentre Stellini ha gestito gli allenamenti.

Il calendario, però, non concede tregua. Dopo la sosta il Napoli affronterà la nuova Atalanta guidata da Raffaele Palladino, che ha appena sostituito Ivan Juric. Una sfida che potrebbe diventare decisiva per il clima interno e per ricredere nei propri mezzi.

La riflessione di Del Genio fotografa un momento delicato, segnato da dubbi e cambiamenti. I prossimi impegni diranno se Conte ritroverà stabilità o se la sua avventura a Napoli si avvicina davvero a un punto di svolta.