⁩ Ancelotti: “La vacanza di Conte? Vi dico la mia!”. Poi il pronostico sulla Serie A

Ai microfoni della Gazzetta dello sport l’attuale ct del Brasile, Carlo Ancelotti ha espresso la sua opinione sulla serie A, ipotizzando anche quella che per lui sarà la classifica finale. Poi, una digressione su, su Antonio Conte, sul Napoli e sul momento no dei partenopei.
Le parole di Ancelotti
Sulla panchina del Napoli nella stagione 2018-2019, prima di far rientro a Madrid per il secondo ciclo galactico. Oggi Carlo Ancelotti e il ct della nazionale verdeoro, il suo primo incarico da commissario tecnico.
“Re Carlo” ha rilasciato una lunga intervista alla gazzetta dello sport, soffermandosi sulla questione Conte e sulla polveriera venutasi a creare in casa Napoli
“Conte ha fatto bene a prendersi qualche giorno di vacanza, l’allenatore subisce pressioni costantemente, è un lavoro molto complicato, in alcuni momenti senti necessariamente il bisogno di staccare, anche per un attimo.
Anche quando ci sono pochi giocatori, sei sempre lì. Ha fatto bene a prendersi qualche giorno di riposo, penso che Conte abbia aperto una strada che potrà essere seguita. Classifica finale? Il Napoli, nonostante qualche punto perso, lo vedo davanti, insieme all’Inter. A seguire Roma, Milan e Juventus”.