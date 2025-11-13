Mercato Napoli, due nomi dalla Serie A: Manna li sta già seguendo

Il Napoli dovrà fare i conti con l’infortunio di Zambo Anguissa, almeno per i prossimi due mesi. Il centrocampista africano, però, non sarà l’unico assente. La società partenopea, infatti, sta già pensando al mercato invernale per gestire al meglio la situazione. Manna e i suoi collaboratori, poi, stanno cercando anche un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Al DS azzurro piacciono un paio di profili della Serie A: Norton-Cuffy e Atta.

Due obiettivi per gennaio, ma occhio alle liste: problemi per Manna

L’indiscrezione circola già da qualche giorno e oggi, a ‘Radio Marte’, è stata confermata da Luca Marchetti:

“Norton-Cuffy e Atta sono considerati interessanti, ma non so se sono stati mossi dei passi particolari. Bisogna considerare un altro aspetto il Napoli è arrivato al limite per numero di giocatori nella composizione delle liste.”

Queste le dichiarazioni del giornalista di ‘SkySport’, che ha sollevato anche la problematica legata al limite di giocatori nelle liste.

Napoli, la strategia per il mercato invernale

Secondo quanto riportato da Marchetti, per far spazio a nuovi innesti potrebbero partire un paio di profili più giovani:

“A gennaio non penso che vedremo partire i ‘nuovi’ che non stanno giocando, vorrebbe dire dichiarare d’aver sbagliato acquisti, e personalmente non ritengo che si possa parlare di colpi sbagliati, ma soltanto di ragazzi che hanno bisogno di tempo per esprimersi al meglio nel campionato di serie A. Può andare a fare esperienza altrove Vergara, ma anche Ambrosino. E lo stesso Mazzocchi che non ha mai giocato.”

Occhi puntati su alcuni ragazzi, ma anche su Pasquale Mazzocchi. Nel ftattempo, il Napoli continua a seguire anche Kobbie Mainoo del Manchester United.