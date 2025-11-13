Home ->

Copertina Calcio Napoli

Tegola Anguissa, stop più grave del previsto: il comunicato UFFICIALE del Napoli

di
Anguissa dolorante per un infortunio che preoccupa il Napoli

Il Napoli ha comunicato ufficialmente l’esito degli esami a cui si è sottoposto Anguissa dopo l’infortunio patito in Nazionale. Le notizie che arrivano non sono per nulla positive: il camerunense ha patito una lesione di alto grado al bicipite femorale.

Lesione per Anguissa: il comunicato

Di seguito il comunicato del club:

Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Una vera tegola questa per il Napoli. Anguissa rischia infatti di restare lontano dai campi per almeno due mesi, saltando anche la Coppa d’Africa con il suo Camerun.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie