Tegola Anguissa, stop più grave del previsto: il comunicato UFFICIALE del Napoli

Il Napoli ha comunicato ufficialmente l’esito degli esami a cui si è sottoposto Anguissa dopo l’infortunio patito in Nazionale. Le notizie che arrivano non sono per nulla positive: il camerunense ha patito una lesione di alto grado al bicipite femorale.
Lesione per Anguissa: il comunicato
Di seguito il comunicato del club:
Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.
Una vera tegola questa per il Napoli. Anguissa rischia infatti di restare lontano dai campi per almeno due mesi, saltando anche la Coppa d’Africa con il suo Camerun.