Guaio Napoli, piove sul bagnato: il titolarissimo va K.O. in Nazionale

Non c’è fine al peggio per il Napoli. In un momento della stagione delicatissimo, con il clima a dir poco teso, si aggiungono brutte notizie su brutte notizie. Prima l’addio ormai certo di Maurizio Micheli, che ha raggiunto un accordo per trasferirsi all’Arsenal, e adesso anche l’infortunio di Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense ha accusato un problema muscolare durante il suo ritiro con la Nazionale.

Napoli in apprensione: stiramento con il Camerun per Zambo Anguissa

Sono ore di vera e propria ansia in casa Napoli per le condizioni di Zambo Anguissa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista azzurro ha abbondonato l’allenamento con il resto della squadra a causa di un guaio muscolare. Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami strumentali per fare luce sulle reali condizioni del giocatore, ma la sensazione è che si tratti di uno stiramento.

Chiaramente se si dovesse trattare di un infortunio serio, il Napoli dovrebbe far fronte alla perdita di uno dei suoi uomini più importanti, che in questa prima parte di stagione è stato per distacco uno dei pochi azzurri sempre al top. Tutto sarà più chiaro nelle prossime ore, ma il rischio di perdere Anguissa per diverse settimane è decisamente molto concreto.