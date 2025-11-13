Lukaku, fissata la data del rientro: il Napoli ha già un piano

I tanti infortuni continuano a non dare pace al Napoli. L’ultimo ad aver accusato un problema fisico è Zambo Anguissa, costretto a lasciare il ritiro della nazionale camerunese a causa di un guaio muscolare. Una buona notizia per Antonio Conte potrebbe però arrivare almeno da Romelu Lukaku, il cui rientro in campo sembra essere sempre più vicino.

Infortunio Lukaku, rientro in gruppo previsto per fine novembre

Buone notizie per Antonio Conte. Come raccontato dal ‘Corriere dello Sport’, il ritorno in campo di Romelu Lukaku è sempre più vicino. Dopo il lungo stop per la grave lesione al retto femorale sinistro rimediata il 14 agosto in amichevole, l’attaccante belga sta forzando i tempi di recupero e dovrebbe tornare a lavorare in gruppo entro la fine del mese di novembre.

L’obiettivo è averlo nuovamente a disposizione al cento per cento per le gare più importanti di questo finale di 2025, tra cui quelle valide per la Supercoppa Italiana che andrà in scena a Riad tra il 18 ed il 22 dicembre.