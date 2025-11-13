Napoli, piove sul bagnato: altri due possibili forfait con l’Atalanta

Il Napoli sta facendo i conti con i numerosi infortuni. Oltre a quello di Zambo Anguissa, anche Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola hanno dovuto dare forfait nelle ultime uscite. Entrambi hanno dovuto concludere anzitempo il match contro il Como a causa di un affaticamento muscolare, problema che li ha costretti a rimanere ai box anche per le gare contro l’Eintracht Francoforte ed il Bologna. Le condizioni verranno monitorate nel corso dei prossimi giorni ma non sembrerebbe da escludere una loro assenza anche per la partita contro l’Atalanta.

Verso Napoli-Atalanta, da valutare le condizioni di Gilmour e Spinazzola

Nella giornata di ieri il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. In vista del match contro l’Atalanta, Antonio Conte dovrà capire quali calciatori potranno tornare a disposizione. In attesa di conoscere l’entità del problema che ha costretto Zambo Anguissa a fermarsi, il club azzurro dovrà valutare le condizioni di Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola.

Entrambi hanno dovuto rinunciare alla convocazione con le proprie nazionali e, secondo il ‘Corriere dello Sport’, la loro presenza nel match contro l’Atalanta è tutt’altro che scontata. Per il momento è ancora presto per capire se saranno o meno a disposizione ma gli infortuni continuano a non dare pace al club azzurro.