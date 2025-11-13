Home ->

Conte in bilico? Un allenatore è disponibile a sostituirlo: apertura al Napoli

Conte interviene in conferenza stampa prima di una partita del Napoli

Continuano a rincorrersi le voci sul futuro di Antonio Conte. L’allenatore è stato blindato dal presidente De Laurentiis, ma le sue parole non hanno scacciato tutti i dubbi su un suo possibile addio. Nel frattempo, un altro allenatore si è fatto avanti per cogliere la sua eredità: si tratta di Xavi, come ha confermato il suo intermediario per l’Italia Salvatore Leonardi.

Xavi apre al Napoli: “Piazza graditissima”

Intervenuto a “Salite sulla giostra”, in onda su Stile Tv, Leonardi ha confermato il gradimento assoluto di Xavi nei confronti della destinazione napoletana:

“Xavi sta cercando squadra. Non so nulla, ma come caratteristiche starebbe bene in tutte le squadre italiane. Napoli è una piazza graditissima per lui oggi, ci mancherebbe altro”.

Xavi in panchina con il Barcellona

Xavi al posto di Conte? Come sarebbe il suo Napoli

L’intermediario racconta anche qualcosa in più sul modo di lavorare dell’allenatore ex Barcellona:

“Con lui ti alleni con la palla, gli allenamenti sono molto più pratici. Gioca col 4-3-3, punta al possesso palla e a giocare nella trequarti avversaria. Xavi è giovane, interessante e senza club. È molto attento alla cantera, un altro club italiano lo aveva contattato ma lui è attento su questi dettagli. Non è un allenatore semplice da prendere”.

