De Laurentiis rompe il silenzio: arriva l’annuncio UFFICIALE sul futuro di Conte

Aurelio De Laurentiis si è esposto sui social riguardo al futuro di Antonio Conte. Il presidente del Napoli, con una serie di post su X, ha bollato come “favole” le notizie sulle possibili dimissioni dell’allenatore, difendendo a spada tratta il proprio allenatore dagli attacchi.
De Laurentiis: “Leggo favole sul web”
Il primo post del presidente è un messaggio chiarissimo:
“Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili”.
“Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 “C” che piacciono molto ai napoletani e non solo”.
Il messaggio ai tifosi: “Orgoglioso di avere Conte al mio fianco”
“Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli”.
Il presidente De Laurentiis, quindi, spazza via ogni dubbio con il suo messaggio e consolida la posizione del suo allenatore sulla panchina del Napoli.