Allarme Napoli, la coincidenza è preoccupante: c’entra l’infortunio di Anguissa

L’infortunio di Anguissa è l’ennesima tegola per il Napoli, costretto a dover rinunciare a lungo ad un altro dei suoi giocatori migliori. Emerge però anche una preoccupante coincidenza: il suo infortunio è infatti la terza lesione muscolare di alto grado per un calciatore azzurro dall’inizio del ritiro, dopo quelle accusate da Lukaku e De Bruyne.
Lukaku, De Bruyne e Anguissa: tre infortuni quasi identici
I referti medici a confronto diventano terribilmente simili: lesione di alto grado al retto femorale per Lukaku, lesione di alto grado al bicipite femorale per Anguissa e De Bruyne. Tre infortuni, quindi, praticamente identici e che costringono lo staff medico del Napoli a delle riflessioni: si tratta solo di una sfortunata coincidenza o c’è qualcosa che non è andato sul piano della preparazione atletica?
I tempi di recupero di questi stop
Si spera, almeno, che per Anguissa i tempi di recupero siano un po’ più brevi. Difficile, comunque, che il camerunense possa stare fuori meno di due/tre mesi. Diversamente, De Bruyne dovrebbe stare fuori almeno quattro mesi.
Conte spera invece di recuperare a breve Lukaku fra questi infortunati: il belga, out da agosto, sta ultimando il percorso di recupero per ottenere la sua prima convocazione prima della partenza del Napoli per la Supercoppa.