Infortunio Anguissa, che batosta: quanto resterà fuori il centrocampista del Napoli

Dopo i gravi infortuni subiti prima da Romelu Lukaku e poi da Kevin De Bruyne, oltre ai vari problemi muscolari, in casa Napoli è arrivata un’altra pessima notizia: proprio in questi minuti è arrivato il comunicato ufficiale del club azzurro in merito alle condizioni di Andrè-Frank Zambo Anguissa.

Il centrocampista camerunense, infortunatosi con la propria nazionale, ha riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Una tegola molto pesante per la squadra campione d’Italia, che ora dovrà fare a meno del suo tuttocampista per almeno 2 mesi.

Napoli, stop Anguissa: salta anche la Coppa d’Africa?

Andrè-Frank Zambo Anguissa si è fermato durante un allenamento con la sua nazionale, a due giorni dalla partita contro la Repubblica Democratica del Congo. Pochi minuti fa, è arrivato comunicato ufficiale del Napoli in merito all’infortunio del centrocampista camerunense: Anguissa si è sottoposto agli esami clinici, che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Al centrocampista azzurro, è toccata la stessa sorte di Lukaku e De Bruyne. Nel migliore dei casi, quindi, stop di almeno due mesi per Zambo Anguissa, che con molta probabilità salterà la prossima Coppa d’Africa con il Camerun, in programma dal 18 Dicembre 2025 al 18 Gennaio 2026.

Napoli, tegola Anguissa

Antonio Conte, quindi, in un momento così delicato per il suo Napoli, dovrà fare a meno anche di Anguissa per diverso tempo. Il centrocampista camerunense tornerà in campo con la squadra azzurra, nella migliore delle ipotesi, a febbraio: il suo infortunio prevede almeno 2-3 mesi di stop.

Napoli che perde il suo miglior centrocampista di questo inizio di stagione, con 4 gol e 1 assist messi a referto nella nuova Serie A 2025/2026, Anguissa è stato certamente tra i più incisivi del Napoli fin qui. Ora, l’allenatore salentino dovrà correre ai ripari non avendo un vero sostituto del camerunense.