“Un pallino di Conte per gennaio”: mercato Napoli, Manna ci riprova

Napoli, il mercato di gennaio, sia in entrata che in uscita, potrebbe essere un vero e proprio terremoto. Il ds Manna, oltre a scremare la rosa, dovrà accontentare le richieste di Conte, che chiede al club di intervenire nel mercato. Il primo nome sulla lista, sia per valore tecnico ma anche per una questione economica, sarebbe quello di Federico Chiesa. Il giocatore non ha mai fatto mistero della sua volontà di tornare in Italia e chissà che non possa arrivare al Napoli già a gennaio.

Napoli, Chiesa è l’obbiettivo n.1 di Conte

Antonio Conte continua a ripetere che il centrocampo è uno dei reparti più in crisi, soprattutto dopo l’infortunio di De Bruyne che non tornerà in campo prima di febbraio. Per questo motivo, anche dopo le parole d’emergenza del tecnico dopo la sconfitta a Bologna, il mercato di gennaio sarà cruciale. Il primo nome è Federico Chiesa, obbiettivo da tempo di Conte, che potrebbe lasciare il Liverpool e cercare una squadra in cui possa tornare il giocatore che ha fatto sognare un intero paese con le sue giocate durante gli europei.

Trattativa Federico Chiesa, suggestione o realtà?

Federico Chiesa è legato al Liverpool con un contratto in scadenza nel 2028. Il club inglese lo comprò la scorsa stagione per 12 milioni e, verosimilmente, il prezzo per i partenopei si aggirerebbe intorno ai 18 milioni. Un budget ampiamente alla portata di De Laurentiis che, con l’approvazione di Conte, potrebbe tentare un affondo concreto. Situazione da monitorare visto che in qualsiasi caso passerà tutto dalla volontà di Chiesa.

