“Ha rifiutato il rinnovo”: si accende l’allarme in casa Napoli, annuncio dalla Turchia

Il rinnovo di contratto di Frank Zambo Anguissa offerto dal Napoli pare in bilico a causa delle manovre di mercato effettuate dal Galatasaray, che vorrebbe ingaggiare il giocatore camerunense per rinforzare la propria rosa. Dal canto suo, il club azzurro farà di tutto per trattenere il centrocampista. Al contempo, però, il direttore sportivo Giovanni Manna studia vari profili già in vista del mercato di gennaio per mettere una pezza alla crisi numerica nel reparto mediano del campo: Anguissa sarà impegnato in Coppa d’Africa e sarà un’ulteriore assenza sommata ai vari infortuni.

Anguissa rifiuta il rinnovo con il Napoli: c’entra il Galatasaray

Come segnalato dal giornalista turco Ali Naci Kuçuk di Sky Sport Turchia, André-Frank Zambo Anguissa avrebbe rifiutato l’ultima recente proposta di estensione contrattuale da parte del Napoli. In particolare, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe avanzato un’estensione triennale del matrimonio tra il centrocampista camerunense e il club partenopeo, prontamente rispedita al mittente dal centrocampista e dal suo entourage. Dietro questa decisione potrebbe esservi il Galatasaray, fortemente interessato al classe ’95 per rinforzare ulteriormente la propria rosa, in un reparto che vanta giocatori importanti come Torreira, Gundogan, Lemina e Gabriel Sara.

Il Napoli non demorde per Anguissa: cruciale per il progetto

Nonostante il presunto rifiuto del rinnovo da parte del 29enne, per il Napoli Anguissa è ritenuto incedibile. D’altronde, si tratta di uno dei migliori giocatori a disposizione di mister Antonio Conte, il quale lo ritiene centrale nel suo progetto e lo ha reso uno dei migliori centrocampisti del campionato. D’altronde, il premio di MVP di ottobre del campionato di Serie A dimostra la sua crescita in toto, diventando un vero e proprio trascinatore all’interno di un reparto che ha perso Kevin De Bruyne per infortunio e che vede uno Scott McTominay dallo scarso rendimento in relazione alla passata stagione.

Non fidarsi è meglio: il Napoli resta vigile sul mercato in entrata

Nonostante la volontà del Napoli di blindare Anguissa con l’estensione contrattuale, Giovanni Manna e l’intero staff mercato partenopeo stanno sondando vari nomi disponibili sul mercato per rinforzare la rosa già a gennaio, data l’imminente partenza in Coppa d’Africa del camerunense. Due dei nomi più caldi sono quelli di Kobbie Mainoo del Manchester United e di Arthur Atta dell’Udinese, ma la concorrenza è foltissima. Inoltre, in queste settimane sono circolati nomi d’esperienza come Lorenzo Pellegrini (in scadenza di contratto con la Roma) e giocatori dall’enorme potenziale come Miretti della Juventus e Casadò del Barcellona. Insomma, il Napoli resta molto attento a ogni opportunità.