Tre addii a gennaio: gli ‘scontenti’ del Napoli possono salutare, l’indiscrezione

Il Napoli potrebbe andare incontro a un vero e proprio cambio di rotta nel corso del calciomercato di riparazione di gennaio. Sin qui vari elementi della rosa a disposizione di mister Antonio Conte non hanno trovato spazio a causa di mancato inserimento all’interno dello spogliatoio ed errata attitudine di fronte al grande spirito del lavoro e all’ideologia del tecnico salentino. Ebbene, sono in corso valutazioni sul percorso dei giocatori più deludenti e, al contempo, più delusi sin qui.

Napoli, rivoluzione offensiva in vista? Tre possibili addii nel reparto

Come sottolineato dal Corriere del Mezzogiorno, il reparto più deludente in questo avvio di stagione del Napoli è stato l’attacco. L’assenza di Lukaku ha un peso specifico enorme e solo Rasmus Hojlund è riuscito a farsi notare, mettendo a segno 4 reti sin qui. Dal resto del reparto, invece, sterilità quasi assoluta.

In particolare, oltre al mancato apporto offensivo di Politano (elemento chiave, però, in fase di ripiegamento), risulta pressocché nullo l’apporto in zona gol di Lang, Lucca e Neres. Dunque, sono in corso valutazioni importanti per una possibile cessione in prestito dei tre giocatori (con i primi due acquistati durante lo scorso mercato) in vista della finestra di gennaio.

Ipotesi cambio modulo per il Napoli?

Con il rientro a pieno regime di Romelu Lukaku dal grave infortunio accusato durante la preparazione estiva, l’identità del Napoli potrebbe cambiare radicalmente. Effettivamente, Big Rom è da sempre un giocatore chiave per Conte e, con il suo rientro previsto per dicembre, potrebbe farsi strada una clamorosa ipotesi: un 3-5-2, il quale escluderebbe di conseguenza l’impiego delle ali a favore di un tandem offensivo e di esterni a tutta fascia.

Dunque, le cessioni in prestito di Lang, Lucca e Neres, permetterebbero loro di avere più spazio e, al contempo, di maturare dal punto di vista calcistico.