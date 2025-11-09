Home ->

Bologna-Napoli, Manna: “Diamo fastidio perché ci allena Conte”. Poi il commento su Neres e Lang

Giovanni Manna, dirigente del Napoli, posa al centro sportivo del club durante la stagione 2025.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro il Bologna. Il dirigente partenopeo è tornato sul tema del primato in classifica e della forza mediatica di Antonio Conte, oltre che dell’adattamento dei nuovi arrivati.

Manna e il Napoli “fastidioso”: il commento nel pre partita

“Se il Napoli vince a chi da fastidio? Il lavoro che abbiamo fatto ora è positivo. Noi vogliamo dar fastidio sportivamente. Chiaro che anche mediaticamente un po’ lo diamo perché abbiamo un mister vincente in panchina e gli altri hanno paura. E da avversario spero di averlo il più lontano possibile”.

“Noi stiamo cercando di crescere affidandoci anche a lui. Dobbiamo lavorare parecchio, continuando un percorso iniziato lo scorso anno. Oggi avversario tosto, sarà una bella partita”.

Manna ha poi concluso:

I gol degli esterni che mancano? Neres ha giocato l’ultima e sta entrando spesso. Deve trovare continuità anche Noa. Ogni minuto conta tantissimo, che siano 5-10 o 15. Quello che devono fare i calciatori e lavorare per la squadra ed Elmas ha lavorato per la squadra e ha meritato di essere titolare”.

Claudio Mancini

