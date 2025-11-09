Bologna-Napoli, Manna: “Diamo fastidio perché ci allena Conte”. Poi il commento su Neres e Lang

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro il Bologna. Il dirigente partenopeo è tornato sul tema del primato in classifica e della forza mediatica di Antonio Conte, oltre che dell’adattamento dei nuovi arrivati.

Manna e il Napoli “fastidioso”: il commento nel pre partita

“Se il Napoli vince a chi da fastidio? Il lavoro che abbiamo fatto ora è positivo. Noi vogliamo dar fastidio sportivamente. Chiaro che anche mediaticamente un po’ lo diamo perché abbiamo un mister vincente in panchina e gli altri hanno paura. E da avversario spero di averlo il più lontano possibile”. “Noi stiamo cercando di crescere affidandoci anche a lui. Dobbiamo lavorare parecchio, continuando un percorso iniziato lo scorso anno. Oggi avversario tosto, sarà una bella partita”.

Manna ha poi concluso: