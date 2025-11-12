Napoli, la verità di Caprile sull’addio: “Perché ho deciso di andarmene”

Tra i volti nuovi in queste partite della Nazionale ci sarà anche Elia Caprile. L’ex portiere del Napoli, che sta ben figurando con la maglia del Cagliari, indosserà per la prima volta la maglia azzurra – perlomeno quella dell’Italia – durante questa sosta. In queste ore l’ex azzurro è stata protagonista di un’intervista ai microfoni di VivoAzzurro TV. Oltre a rivelare qualche aneddoto sulla sua carriera, Caprile ha spiegato anche i motivi del suo addio al Napoli.

Caprile spiega i motivi dell’addio al Napoli: “Non vedevo sbocco per giocare”

Il classe 2001 è passato a titolo definitivo al Cagliari nella scorsa estate dopo il prestito secco dell’ultima stagione. In questi mesi l’estremo difensore veneto si è affermato tra i migliori in Serie A nel suo ruolo. Andare via da Napoli si è rivelata una scelta azzeccata, come sottolineato da lui stesso nell’intervista odierna:

Io mi alleno per giocare. Ho fatto la scelta di lasciare il Napoli perché non vedevo sbocco per giocare. Sono molto contento di essere arrivato al Cagliari e ringrazio la società per aver creduto in me.

Caprile brilla con il Cagliari: per il Napoli sarà un rimpianto?

È ancora presto per parlare di vero e proprio rimpianto, ma di sicuro gli ultimi mesi hanno dimostrato tutto il valore di Caprile. In molti si chiedono se il classe 2001 avrebbe potuto dire la sua con la maglia del Napoli, magari prendendosi anche il posto da titolare nelle prossime stagioni.