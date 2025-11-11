Il Napoli ha il suo vice Anguissa: Manna accontenta Conte

Una nuova operazione presto potrebbe chiudersi tra il Manchester United e il Napoli. Nelle ultime ore, un giovane talento inglese sembra aver fatto la sua scelta, aprendo la porta al trasferimento al club azzurro in vista del mercato invernale. L’accordo sarebbe stato raggiunto, ma manca un dettaglio che tiene tutto sospeso. E in quel dettaglio si nasconde la chiave dell’intera operazione.

Manna ha scelto il vice Anguissa: arriva da Manchester

Kobbie Mainoo avrebbe accettato di buon grado l’opzione Napoli in vista della prossima sessione di mercato invernale. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, il centrocampista classe 2005 si sarebbe mostrato ben disposto ad accettare l’offerta degli azzurri. Il calciatore inglese vede nel club partenopeo la rampa di lancio per la convocazione al Mondiale con l’Inghilterra.

Conte gli avrebbe garantito la centralità nel progetto Napoli. La formula sarebbe un prestito con opzione d’acquisto. Il Napoli starebbe insistendo molto su Kobbie Mainoo per garantire al mister un sostituto immediato di Anguissa, che a gennaio sarà impegnato con la Coppa d’Africa.

C’è un ostacolo: il Manchester United detta le condizioni

Nonostante il sì della parte giocatore e la volontà del Napoli, il passaggio non è ancora formalizzato. Il Manchester United ha posto una condizione: soltanto a fronte dell’arrivo di un sostituto si potrà dare il via libera alla cessione di Mainoo. È questo il vero ostacolo per il perfezionamento dell’operazione.

Dal canto suo, il Napoli monitora la situazione e attende che si sblocchi il fronte inglese. Mainoo rappresenta un innesto di qualità, giovane e con caratteristiche che si sposano in pieno con il calcio moderno. Il promettente giocatore può portare maggiore equilibrio e dinamismo nel centrocampo azzurro.