Caso Lobotka, il chiarimento dell’agente: la verità sul rapporto con Conte e sull’ipotesi addio

Le parole circolate questa mattina da parte dell’agente di Stanislav Lobotka, Branislav Jarusek, hanno causato dubbi e malumori. Il procuratore aveva aperto in un’intervista ad un addio del centrocampista al Napoli, ma, in un intervento di quest’oggi a Radio CRC, ha voluto chiarire come non ci fosse da parte sua l’intenzione di mettere in dubbio il rapporto del suo assistito con Antonio Conte.

Lobotka, l’agente chiarisce “Rapporto con Conte come con un padre”

L’agente apre subito dicendosi molto sorpreso dal clamore suscitato dalle sue parole:

“Ho visto oggi sui social quello che è circolato e sono rimasto molto sorpreso: si tratta di frasi completamente fuori contesto. Ho detto che con Antonio Conte è dura allenarsi perché è un allenatore molto esigente, ma ho aggiunto che sono felice di questo perché lui è un vincente e grazie a lui la squadra sarà ancora campione. Poi ho scherzato dicendo che magari Lobo sarà stanco e potremo fare un trasferimento in estate, ma era chiaramente una battuta. Tutta questa storia che è nata è per me incredibile. Tutti sanno anche che il rapporto tra Conte e Lobotka è come quello tra padre e figlio, e non cambierà mai”.

Il legame con Napoli: “Come quello che ha avuto Hamsik”

Jasurek ha anche voluto mettere un freno alle voci su un possibile addio di Lobotka:

“Il legame tra Stanislav, la città di Napoli e i tifosi è e resterà sempre molto simile a quello che ha avuto Hamšík. Per Stanislav, Napoli è come una seconda casa. Ha comprato una casa lì, si sente davvero a casa sua. Lo dimostra in ogni gara ed è questo ciò che conta davvero”.

Non solo, perché l’agente ribadisce anche la fiducia di Lobotka per far rialzare il Napoli da questo momento complicato e continuare a vincere in maglia azzurra: