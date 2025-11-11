Napoli, Lobotka verso l’addio? L’agente accusa Conte

Branislav Jašurek, agente di Stanislav Lobotka, ha duramente attacco Antonio Conte e i suoi metodi di lavoro, considerati eccessivamente duri. La permanenza del centrocampista slovacco potrebbe essere legato alla presenza del tecnico salentino sulla panchina del Napoli.

Napoli, l’agente di Lobotka attacca Conte: addio possibile

Continuano i problemi in casa Napoli. A complicare ulteriormente un quadro già molto negativo sono state rese note le dichiarazioni rilasciate lo scorso 21 ottobre da Branislav Jašurek a Sport24. Le parole dell’agente di Stanislav Lobotka hanno colpito duramente Antonio Conte e, in particolare, le sue metodologie di allenamento:

“Lobotka ha già 30 anni. Resistere fisicamente sotto Conte è quasi impossibile. Quello che richiede Conte è estremamente impegnativo. Le richieste di corsa dell’allenatore, in termini numerici, sono incomparabili“.

Jašurek ha rincarato la dose, affermando che, qualora Conte dovesse restare sulla panchina azzurra, Lobotka potrebbe chiedere di andare via:

“Stano è felice in Italia e a Napoli si trova bene. Tuttavia, se Conte resterà nel club anche il prossimo anno, penso che Lobotka farà pressione su di me. Ma il mercato estivo è ancora lontano“.

Napoli, l’agente di Lobotka: “La sua cessione avrebbe senso”

Al di là degli aspetti riguardanti Conte, la sensazione è che Jašurek abbia svelato la volontà di Lobotka di lasciare il Napoli, come si evince da queste parole:

“È importante anche il fatto che la prossima estate il Napoli potrebbe ottenere una buona somma per Lobotka. Perciò, da questo punto di vista, il suo trasferimento avrebbe perfettamente senso“.

