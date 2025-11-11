Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Caos Napoli, un altro azzurro nella bufera: “Escluso per scelta tecnica”

di
I calciatori del Napoli salutano le curve nel post partita

Silvio Baldini, CT dell’Italia Under 21, ha lasciato fuori Luca Marianucci dalle convocazioni per la sfida contro la Polonia. L’esclusione arriva per una partita che ha deluso il tecnico: un cartellino giallo di troppo e un atteggiamento che non ha fatto impazzire il mister.

Baldini esclude Marianucci: niente nazionale per lui

Il commissario tecnico non ha girato intorno alla questione durante la conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

“Marianucci è rimasto fuori per scelta tecnica. Come ho già detto al ragazzo, con noi è partito benissimo ma poi le sue prestazioni sono calate. Nell’ultima partita ha preso un’ammonizione al 45’ del primo tempo che non mi è piaciuta, come non mi è piaciuto in quel caso il suo atteggiamento

Marianucci in nazionale, nel match valido per le qualificazioni ad EURO 2021 contro la Macedonia
Marianucci in nazionale, nel match valido per le qualificazioni ad EURO 2021 contro la Macedonia

Marianucci out con l’Under 21: scelta a sorpresa

Nonostante le poche apparizioni con il Napoli, con l’ultima da titolare che risale al 28 settembre contro il Milan, il difensore è da tempo un pilastro della nazionale giovanile. Baldini, però, ha fatto intendere che privilegia la disciplina: qualità tecniche sì, ma il comportamento viene prima di tutto. Anche per Marianucci, che, tra l’altro, è stato anche capitano delle ultime uscite azzurre

Perché Baldini ha escluso Marianucci? Per un’ammonizione al 45’ e un atteggiamento che non gli è piaciuto nell’ultima partita.
Quando si gioca Italia-Polonia Under 21? Venerdì 18 ottobre, alle ore 16.
Quante partite ha giocato Marianucci con il Napoli quest’anno? Solo una da titolare, il 28 settembre contro il Milan.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie