Calciomercato Napoli, pronti 50 milioni per gennaio: nel mirino tre talenti della Serie A

La sosta per le nazionali arriva nel momento giusto in casa Napoli. I calciatori sono sicuramente provati a causa degli ultimi risultati e delle dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte nell’ultima conferenza stampa. Aurelio De Laurentiis ha rassicurato i tifosi mostrando piena fiducia nei confronti del tecnico, ma non ha concesso alibi alla squadra. La società proverà ad assecondare Conte anche sul mercato, preparando tre colpi da 50 milioni per gennaio.

Napoli, ecco l’investimento per gennaio: le priorità di Conte

Il Napoli non ha bisogno di grandi nomi capaci di stravolgere l’undici titolare di Conte, almeno non a gennaio. La squadra campione d’Italia ha bisogno di valide alternative per affrontare la mole di impegni tra campionato, Champions League e non solo. Per questo, Manna sta seguendo profili come Brooke Norton- Cuffy e Arthur Atta, possibili sostituti di Di Lorenzo e Anguissa. Nel mirino anche Morten Frendrup.

Il centrocampista del Genoa prenderebbe il posto di Kevin De Bruyne in mediana, almeno fino al rientro del belga.

Calciomercato Napoli, i nomi per sostituire De Bruyne e Anguissa

A riportare questi nomi è ‘Il Mattino’, secondo cui il Napoli sarebbe pronto ad investire 50 milioni di euro nel mercato di gennaio. Servono almeno 15 milioni per il terzino del Genoa, 20 per Atta e altri 15 per Frendrup. La dirigenza azzurra proverà a risparmiare qualcosa, ma questi investimenti sono sempre più necessari. La squadra di Conte, infatti, a gennaio perderà anche Anguissa per gli impegni in Coppa D’Africa.