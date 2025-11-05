Home ->

Napoli, altro che problema: senza De Bruyne non si segna più, il dato è allarmante

di
De Bruyne in azione

Si, qualcuno ha davvero avuto il coraggio di dire che Kevin De Bruyne fosse il problema del Napoli, che rallentasse la manovra e che il benedetto 4-3-3 avrebbe risolto la stitichezza offensiva degli azzurri. Ovviamente, tempo 3 partite e quest’opinione è crollata come un castello di carta. Il dato è a dir poco agghiacciante.

De Bruyne, altro che problema: c’è un dato

Sono passati ben 3 match – tra Campionato e Champions – da quel maledettissimo rigore contro l’Inter e purtroppo molti altri ne passeranno prima di rivederlo in campo? Sapete quanti goal ha segnato il Napoli da quel 3 a 1? Esatto, solo 1 su calcio piazzato contro il Lecce. Fotografia impietosa di una preoccupante sterilità a cui, ad oggi, non sembrano esserci soluzioni adeguate.

L’apporto offensivo delle ali è praticamente nullo, Hojlund è in ripresa dall’infortunio e la preoccupazione di sbloccare le partite è tutta sulle spalle di Anguissa e McTominay. Se i due centrocampisti non girano, il Napoli si ingolfa e perde tutto il proprio potenziale offensivo. Va trovata una soluzione al più presto e, soprattutto, va ritrovata la giusta condizione fisica.

