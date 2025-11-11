Bologna – Napoli, Rocchi conferma l’errore arbitrale: l’episodio fa discutere

Tanto nervosismo per il Napoli nella partita contro il Bologna: una sconfitta così sicuramente brucia. Un episodio che ha esplicitato questo malumore ha visto coinvolto Rasmus Hojlund, che ha rifilato una gomitata all’avversario Lewis Ferguson. Intervenuto ad Open Var, il desginatore arbitrale Rocchi non ha avuto dubbi: il gesto meritava il cartellino rosso.

Rocchi non ha dubbi: “Hojlund da rosso”

Nel consueto appuntamento di Open Var, in onda su Dazn, Rocchi ha analizzato tutti gli episodi di giornata, tra cui quello che ha riguardato Hojlund in Bologna-Napoli, esprimendosi così:

“La decisione giusta era espulsione per Hojlund e ammonizione per Ferguson perché ha provocato la reazione. In questo caso non dobbiamo valutare noi l’intensità perché faremmo una valutazione non corretta. Il giocatore non deve avere questo atteggiamento”.

Punita anche la reazione di Ferguson

Rocchi però ha voluto punire anche l’atteggiamento dello scozzese del Bologna, che si tocca il viso nonostante il colpo ricevuto non lo colpisse in questa parte del corpo proprio per stimolare un intervento del VAR: