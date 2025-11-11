Home ->

Bologna – Napoli, Rocchi conferma l’errore arbitrale: l’episodio fa discutere

Gianluca Rocchi commenta gli episodi arbitrali ad Open Var su Dazn

Tanto nervosismo per il Napoli nella partita contro il Bologna: una sconfitta così sicuramente brucia. Un episodio che ha esplicitato questo malumore ha visto coinvolto Rasmus Hojlund, che ha rifilato una gomitata all’avversario Lewis Ferguson. Intervenuto ad Open Var, il desginatore arbitrale Rocchi non ha avuto dubbi: il gesto meritava il cartellino rosso.

Rocchi non ha dubbi: “Hojlund da rosso”

Nel consueto appuntamento di Open Var, in onda su Dazn, Rocchi ha analizzato tutti gli episodi di giornata, tra cui quello che ha riguardato Hojlund in Bologna-Napoli, esprimendosi così:

“La decisione giusta era espulsione per Hojlund e ammonizione per Ferguson perché ha provocato la reazione. In questo caso non dobbiamo valutare noi l’intensità perché faremmo una valutazione non corretta. Il giocatore non deve avere questo atteggiamento”.

Hojlund rifila una gomitata a Ferguson durante Bologna - Napoli
La gomitata di Rasmus Hojlund a Lewis Ferguson

Punita anche la reazione di Ferguson

Rocchi però ha voluto punire anche l’atteggiamento dello scozzese del Bologna, che si tocca il viso nonostante il colpo ricevuto non lo colpisse in questa parte del corpo proprio per stimolare un intervento del VAR:

“Non mi piace poi per niente la reazione di Ferguson che inibisce il VAR: riceve un colpo sul costato e si tocca il viso. Ha ricevuto qualcosa in meno per un suo atteggiamento, è un autogol per lui più che per noi”.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
