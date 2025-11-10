Napoli, primo confronto tra Conte e i calciatori: cos’è emerso dallo spogliatoio

Inizio di stagione non dei migliori per i campioni d’Italia, e la sconfitta per 2-0 contro il Bologna al Dall’Ara, fa crescere inevitabilmente i malumori intorno al Napoli. Delusione resa pubblica dal mister Antonio Conte al termine della gara contro i felsinei.

L’allenatore azzurro, ha usato parole molto dure dopo la gara persa. Per la prima volta nella sua gestione, Conte, non ha difeso la squadra anzi, il principale motivo della sconfitta secondo il tecnico salentino è stato proprio il “non metterci cuore” da parte dei suoi giocatori. Al termine del match, prima della conferenza stampa, è andato in scena il primo confronto tra Conte e la squadra.

Napoli, confronto Conte e squadra negli spogliatoi: ecco cosa si sono detti

Una volta terminata la partita, al triplice fischio, Conte si è fiondato negli spogliatoi. Evidente la delusione e l’amarezza dell’allenatore salentino, che come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha subito avuto un primo confronto con i suoi giocatori, prima di andare in conferenza stampa:

“Va subito in scena il primo confronto tra Antonio Conte e la squadra, una volta terminata la gara all’interno degli spogliatoi: verità e pensieri a caldo prima di salutare i tanti nazionali. Ulteriore problema per il gruppo, in questa fase molto delicata. Dopo, le dichiarazioni pubbliche del mister con parole molto dure ma consapevoli. L’allenatore ha citato più volte il club, immaginiamo un confronto più intenso del solito con De Laurentiis nelle prossime ore. Conte, ha soprattutto tracciato un bivio: il tempo per invertire la rotta c’è, ma io non voglio andare incontro al naufragio”.

Parole dure di Conte: il confronto con De Laurentiis

Nel primo confronto con la squadra, quindi, Antonio Conte ha espresso tutti i suoi pensieri a caldo, proprio come fatto in seguito in conferenza stampa. L’allenatore salentino, per la prima volta nella sua gestione in azzurro, non ha difeso la squadra: si aspetta una reazione d’orgoglio al rientro dalla sosta di Novembre.

Nelle prossime ore, inoltre, dovrebbe esserci l’incontro con Aurelio De Laurentiis, prosegue il noto quotidiano, dove il patron azzurro rinnoverà la sua fiducia al tecnico, e insieme cercheranno di dare una scossa all’interno dello spogliatoio, in modo da cambiare la rotta della stagione.