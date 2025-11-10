“Hai ucciso tu il Napoli”, il sindaco attacca Conte: post furioso

Non finiscono le critiche contro Antonio Conte dopo la bruttissima sconfitta del Napoli a Bologna di ieri e la sua ennesima sfuriata in conferenza stampa. Il “non voler accompagnare un morto” pronunciato dall’allenatore ieri non è piaciuto a molti, fra cui il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, autore di un deciso attacco contro l’allenatore azzurro sui suoi social.

Il sindaco di Bacoli attacca Conte

Della Ragione si scaglia subito duramente contro la tanta agognata frase in conferenza stampa:

“Ho letto che tu ‘non vuoi accompagnare questo cadavere’. Ma, giusto per capire: questo Napoli chi lo ha ucciso? Noi tifosi, che ogni volta riempiamo lo stadio? O la società, che ha acquistato, in piena estate, tutto quanto desideravi? O tu? Questo Napoli chi lo ha trasformato in una squadra senza spina dorsale, senza carattere, senza gioco?”.

Il sindaco esprime gratitudine per il lavoro fatto l’anno scorso dall’allenatore con un confronto impietoso con lo scorso anno:

“Tu lo sai, mister Conte, noi ti vogliamo davvero tanto bene. Ci hai presi in braccio, al decimo posto e ci hai fatto rivincere lo scudetto. Noi tutto questo non lo dimenticheremo mai. Abbiamo vissuto una stagione travolgente e buttato giù colossi, arrivando in vetta: per certi aspetti, un miracolo sportivo. Ora, però, ci spieghi cosa è successo? Questo Napoli è senza anima. “Nun sap è nient”. Sono, parafrasando le tue parole, morti che camminano”.

Della Ragione: “Basta fare l’elenco dei problemi”

Il post non risparmia neanche i calciatori, per poi tornare con un nuovo attacco sull’atteggiamento dell’allenatore dinanzi ai media:

“Non sanno cosa fare, non sanno dove andare. Ognuno si lamenta per qualcosa e nessuno difende l’altro. Ma, la cosa più grave è che a lamentarsi in continuazione sia proprio tu. Ogni volta ci fai l’elenco dei problemi invece di risolverli tu. Ci racconti che devi parlare con la società, ma il presidente cosa dovrebbe dirti? Se non chiederti conto di questo scempio? Mister, questo Napoli chi lo ha ucciso? Chi è il responsabile di questo cadavere? E poi chi deve motivare questi ragazzi? Noi? Il presidente? Oppure, semplicemente tu?”

Della Ragione chiude il post con un consiglio a Conte per il futuro: