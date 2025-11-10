Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, curioso incrocio fra zio e nipote nelle giovanili azzurre: il risultato è incredibile

La sfida fra Criscuoli e Buondonno nella partita del Napoli Under 15

Nella triste giornata che ha decretato la sconfitta del Napoli “dei grandi” a Bologna, c’è stato spazio anche di un avvenimento piuttosto curioso che ha riguardato le giovanili azzurre. Si tratta della partita in cui l’attaccante del Napoli Under 15 Francesco Buondonno ha dovuto sfidare suo zio Francesco Criscuoli, allenatore dei pari età della Juve Stabia.

Buondonno “punisce” lo zio Criscuoli

La partita è terminata con una vittoria per 3-1 a favore del Napoli Under 15. A risultare decisiva è stata proprio la doppietta di Buondonno, che ha riservato così uno brutto scherzo allo zio Criscuoli. Chissà quale possa essere il suo stato d’animo al termine di una partita così strana: più gioia per la grande giornata del proprio nipote o più delusione per una sconfitta sul campo?

Francesco Criscuoli insieme al nipote Francesco Buondonno

La stellina del Napoli under 15

La speranza di tutti i tifosi del Napoli è però quella di sentire parlare ancora a lungo per le grandi prestazioni di Francesco Buondonno. Classe 2011, si sta facendo già grande strada nel calcio giovanile e nella scorsa settimana ha preso parte anche ad un raduno della Nazionale Under 15 del sud. Insomma, una piccola stellina sta nascendo e il primo ad iniziarne a fare le spese è stato, curiosamente, il suo caro zio!

