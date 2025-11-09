Il Napoli crolla a Bologna, azzurri irriconoscibili: Conte può perdere la vetta della classifica

Il Napoli cade a Bologna e perde brillantezza dopo un avvio di stagione incoraggiante. La squadra di Antonio Conte si arrende con un netto 2-0 al “Dall’Ara”, in una serata storta che può costare il primo posto in classifica. Gli azzurri, apparsi scarichi e poco reattivi, non sono mai riusciti a reagire al ritmo imposto dal Bologna, concreto e ben organizzato. Ora la pressione aumenta: Roma e Inter potrebbero superare il Napoli già al termine di questa giornata di Serie A.

Bologna dominante, Napoli senza risposte

Il Bologna ha gestito la gara con personalità, spinto da un pubblico entusiasta e da un gioco fluido che ha messo in difficoltà il centrocampo partenopeo. I gol arrivano nel secondo tempo, con la squadra di casa che approfitta degli errori difensivi del Napoli.

La Roma e l’Inter, impegnate nei posticipi, possono scavalcare gli azzurri in vetta alla classifica. La sosta arriverà al momento giusto per riorganizzare le idee e recuperare energie. Dopo i due 0-0 consecutivi contro Como ed Eintracht, infatti, Conte dovrà ritrovare un’idea di gioco e pericolosità offensiva, avendo mancato il gol per tre partite di fila.

Un passo falso da dimenticare

Per gli azzurri, la sconfitta di Bologna deve servire da lezione. La squadra ha mostrato limiti mentali e tecnici, lasciando al Bologna il controllo della partita. La Serie A è lunga e la corsa al titolo non si ferma qui, ma Conte dovrà lavorare su carattere e convinzione.

Il pubblico resta vicino al gruppo, consapevole che ogni stagione è fatta anche di inciampi. La vera risposta dovrà arrivare sul campo, già dalla prossima giornata.