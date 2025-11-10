Mainoo al Napoli? Possibile colpo di scena: la rivelazione spiazza tutti

Il Napoli continua a sondare il mercato alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Tra i profili seguiti spicca Kobbie Mainoo, giovane talento del Manchester United, che ha attirato l’attenzione degli osservatori azzurri. Come rivelato però da Francesco Modugno a Il Bello del Calcio, in onda su Televomero, il club partenopeo avrebbe qualche dubbio legato alle caratteristiche fisiche rispetto a quelle di André-Frank Zambo Anguissa.

Il profilo di Mainoo e le valutazioni del Napoli

Classe 2005, Mainoo si è messo in luce in Premier League per tecnica, visione di gioco e maturità tattica nonostante la giovane età. Tuttavia, il Napoli sta riflettendo sul tipo di innesto più adatto per rinforzare la mediana di Antonio Conte, considerando l’assenza prolungata di Anguissa per la Coppa d’Africa:

“Kobbie Mainoo è certamente un profilo che piace al Napoli per il centrocampo, ma c’è qualche riflessione in corso”.

Il bisogno di fisicità e le alternative

Le valutazioni riguardano soprattutto l’aspetto fisico e la capacità del giovane di adattarsi a un contesto tattico più intenso come quello della Serie A. L’interesse è reale, ma la decisione definitiva richiederà ulteriori approfondimenti:

“Si cerca un calciatore fisico che possa rimpiazzare Anguissa. Su Mainoo ci sono proprio queste perplessità: è ritenuto bravo ma non ancora così esplosivo fisicamente”

Conte e la dirigenza azzurra vogliono un centrocampista in grado di garantire forza nei duelli e copertura nelle transizioni. Mainoo è apprezzato per intelligenza e pulizia tecnica, ma la priorità del Napoli resta quella di inserire un profilo pronto dal punto di vista atletico. Nel frattempo, si valutano anche altre piste in Serie A e in Premier League, senza escludere soluzioni più esperte per equilibrare la rosa.