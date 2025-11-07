Colpo Napoli, incontro decisivo in arrivo: l’annuncio di Fabrizio Romano fa impazzire i tifosi

Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, si è espresso sulle ultime notizie relative alla trattativa per Kobbie Mainoo. L’esperto di mercato ha confermato la serietà delle intenzioni del Napoli, che potrebbero evolversi a breve in aggiornamenti positivi. Nei prossimi giorni, infatti, potrebbe esserci un incontro decisivo fra il calciatore e la dirigenza del Manchester United.

Mainoo – Napoli, trattativa calda

Romano ha descritto così lo stato della trattativa:

Posso confermare i contatti, anche durante la scorsa settimana, tra il Napoli e chi assiste Kobbie Maino. Contatti costanti che partono da un gradimento totale da parte del Napoli nei confronti del giocatore. L’idea di Kobbie Mainoo di andare in prestito resta: posso dirvi che dopo la sosta ci saranno dei contatti tra il Manchester United e gli agenti di Mainoo per provare a capire se può esserci un’apertura da parte del club a questa soluzione.

Tante le squadre su di lui, ma l’opzione azzurra lo intriga non poco: