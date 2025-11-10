Crisi Napoli, vertice in corso con De Laurentiis: emerge lo scenario sul futuro di Conte

Sono ore bollenti in casa Napoli dopo la brutta sconfitta a Bologna. Tantissime sono le voci che si rincorrono sul futuro di Antonio Conte e su un possibile intervento del presidente De Laurentiis. Sky Sport svela la verità: è in corso un vertice a Roma che vede protagonista anche il ds Manna, ma non l’allenatore. Si tratta, infatti, di un incontro già programmato, ma che sicuramente toccherà questo delicato momento della squadra.

Vertice fra De Laurentiis e Manna già programmato

Queste le parole di Massimo Ugolini a Sky Sport sul tema:

“Bisognerà fare una valutazione nelle prossime 48 ore. In questo momento il ds Manna è a colloquio conla presidenza a Roma, c’è un meeting fra i vertici societari. Da quanto ci risulta era già programmato, ma evidentemente la questione sportiva sarà al primo posto dei temi da trattare. Antonio Conte in questo momento è a Torino, queste ore serviranno per calmare gli animi e trovare il tempo e il modo giusto per riflettere senza condizionamenti”.

Conte assente al vertice: il motivo

Non è presente, invece, Antonio Conte a quest’incontro. Il motivo è stato già svelato nelle scorse ore: l’allenatore del Napoli è infatti a Torino con la famiglia per il compleanno della figlia. In questo momento, comunque, non sembrano esserci all’orizzonte decisione nell’immediato ma, piuttosto, l’intenzione di riflettere sul delicato momento della squadra senza frenesia, sfruttando la sosta per trovare nuove energie.