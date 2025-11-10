Incontro Conte-De Laurentiis, la smentita di Alvino: “Ecco perché non parleranno oggi”

Le voci su un possibile incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis avevano acceso il dibattito tra i tifosi del Napoli. Nelle ultime ore, però, è arrivata una smentita diretta da parte del giornalista Carlo Alvino, che ha chiarito come nessun confronto sia previsto oggi tra le parti.

Alvino smentisce tutto: “Nessun incontro in programma oggi”

Attraverso il suo profilo ufficiale, Carlo Alvino ha voluto fare chiarezza sulla situazione, allontanando le voci di un imminente faccia a faccia tra l’allenatore e il presidente del club.

“Non c’è nessun incontro in programma oggi tra Adl e Conte. L’allenatore azzurro è a Torino in famiglia, dove tra l’altro si festeggia il compleanno della figlia.”

Un messaggio chiaro che mette in pausa le ipotesi circolate in mattinata. L’obiettivo è evitare ulteriori tensioni in un momento già complesso per la squadra, reduce da risultati altalenanti e da un clima interno tutt’altro che sereno.

Un clima di attesa in casa Napoli

La smentita di Alvino arriva dopo ore di incertezza, seguite alle indiscrezioni su un confronto tra Conte e la dirigenza per definire il futuro tecnico del progetto azzurro. Il club, al momento, non ha programmato alcun vertice ufficiale, ma resta la volontà di fare chiarezza nei prossimi giorni.

Fonti vicine alla società confermano che il dialogo tra Conte e De Laurentiis rimane aperto, ma non immediato. Il Napoli, impegnato a ritrovare continuità in Serie A, preferisce ora concentrarsi sul campo e sulle prossime sfide decisive.

La riflessione finale

In attesa di sviluppi concreti, la priorità resta quella di riportare serenità nell’ambiente. Conte ha ancora il sostegno del club e di buona parte della tifoseria, ma per invertire la rotta serviranno risultati e compattezza. Il tempo delle parole, almeno per oggi, può attendere.