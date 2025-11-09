Napoli, per Conte un guaio da risolvere: il dato inchioda gli esterni

Il Napoli arriva da due pareggi consecutivi, entrambi senza reti segnate. Certo, i dati sulla difesa sono sicuramente in crescita dopo il 6-2 rimediato ad Eindhoven, ma non basta. Per vincere bisogna segnare e i gol devono passare anche dagli attaccanti, al momento in grande difficoltà. Non solo le prime punte, ma anche gli esterni, a secco da troppo tempo. Le statistiche su Neres, Politano e Lang sono impietose.

Pochi gol dall’attacco: il dato è impietoso

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, gli esterni d’attacco di Antonio Conte non portano gol da diversi mesi. Politano non segna da marzo, Neres da 305 giorni. L’ultimo gol segnato da Noa Lang risale a giugno, ma l’ha firmato con la maglia dell’Olanda. Insomma, un dato su cui riflettere e lavorare per aiutare la squadra a sbloccarsi. Anche per questo motivo, il tecnico azzurro ha intenzione di dare più fiducia a Elmas.

Il macedone sarà titolare nel tridente d’attacco contro il Bologna, proprio come in Champions League.

Bologna-Napoli, Conte sceglie ancora Elmas

Un allenatore come Conte non si accontenta mai. Il tengo salentino chiede il massimo ai suoi giocatori e, quando manca il sacrifico, manca tutto. Per questo motivo Lang gioca poco, ha ancora tanto da dimostrare per convincere l’ex CT della Nazionale. Nel frattempo, Conte sceglie Elmas per dare maggiore imprevedibilità alla manovra e per provare a scardinare la difesa del Bologna e tornare alla vittoria.