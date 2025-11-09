Napoli, Conte cala il jolly e fa felice De Laurentiis

Home ->

Conte valorizza il jolly, il presidente esulta.

Arrivato a Napoli per ricoprire più ruoli, Elif Elmas è il jolly che serve ad Antonio Conte per colmare le lacune dal centrocampo in su. Proprio come contro il Francoforte, infatti, il macedone è pronto a scendere in campo nel tridente d’attacco con Politano ed Hojlund. Questo l’assetto che, secondo il ‘Corriere dello Sport’, il tecnico azzurro avrebbe scelto per sfidare il Bologna. Elmas è tornato a Napoli in prestito oneroso dal Lipsia, con diritto di riscatto fissato a circa 17 milioni di euro.

Elmas festeggia un nuovo traguardo con gli azzurri

In questi anni lontano da Napoli, il talento di Elmas non è emerso come sperato. Con il Lipsia ha collezionato solo 22 presenze, senza mai segnare un gol, per poi andare in prestito al Torino. Tornato in Serie A, ha ricominciato a segnare e a dimostrare le sue qualità. Il Napoli ha scelto di puntare ancora su di lui, sfruttando proprio la sua duttilità in campo. Attacca, difende e dà equilibrio alla squadra.

Elmas titolare anche a Bologna.
Seconda di fila da titolare per Elif Elmas.

Contro il Bologna festeggerà le 200 presenze con la maglia partenopea, con l’obiettivo di segnare anche il suo 20esimo gol azzurro.

Bologna-Napoli, la formazione: nessuna rivoluzione per Conte

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere’, Antonio Conte non avrebbe intenzione di modificare l’undici titolare schierato in Champions League. Davanti a Milinkovic-Savic, infatti, ancora Rrahmani e Buongiorno, con Di Lorenzo e Gutierrez sulle fasce. Ancora titolare Lobotka, insieme ai fedelissimi Anguissa e McTominay. Davanti, il tridente vedrà protagonisti Elmas, Politano e Hojlund.

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
