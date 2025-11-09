Napoli, il rientro di Lukaku si avvicina: c’è un motivo che sta spingendo Big Rom

Il Napoli sta facendo fatica in fase offensiva, anche a causa degli infortuni. Hojlund non è sempre al top, ma soprattutto, manca un giocatore come Romelu Lukaku. Il belga si è infortunato pochi giorni prima della prima giornata di campionato, saltando tutta la prima parte di stagione. L’attaccante resterà fuori ancora qualche settimana, ma il recupero procede nel migliore dei modi. Romelu non vede l’ora di tornare, per mettere da parte questo brutto periodo.

Lutto per Lukaku: la reazione è da brividi

Non c’è solo l’infortunio a destabilizzare l’ex Inter, perchè nel mese d’ottobre è venuto a mancare anche papà Roger. Secondo ‘Il Mattino’, però, la perdita è stata benzina sul fuoco per il giocatore azzurro. La concentrazione è massima, la voglia di tornare altissima. Per il quotidiano campano, l’obiettivo è tornare addirittura a dicembre. Lukaku punta l’impegno in Supercoppa.

Il ritorno del belga potrebbe dare un po’ di motivazione in più anche agli altri attaccanti, che dovranno lottare per un posto da titolare.

Napoli, il ritorno di Lukaku ostacola gli altri attaccanti

Lucca non convince, Hojlund non ha ancora trovato continuità. Il Napoli non sta trovando gol dagli attaccanti e, nell’ultimo periodo, neanche in altri reparti. Tuttavia, il ritorno imminente di Lukaku potrebbe sorgere gli altri a fare molto di più. Conte chiede il massimo e si aspetta di vedere il giusto atteggiamento durante e dopo la sosta.