Napoli, arrivate delle critiche pesanti sul gioco di Conte: squadra in difficoltà?

Sono arrivate critiche molto pesanti in casa Napoli. Secondo Gennaro Scarlato, ex difensore, la squadra di Conte ha diverse difficoltà in fase offensiva, in quanto troppo prevedibile in alcuni frangenti di partita. L’analisi si lega anche al pensiero di tanti tifosi che sono d’accordo con l’analisi fornita.

Scarlato: “Napoli troppo lineare, serve più fantasia”

L’ex difensore Gennaro Scarlato ha analizzato il momento del Napoli ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, sottolineando come la squadra di Antonio Conte abbia ritrovato equilibrio difensivo ma debba crescere sul piano offensivo. Secondo l’ex azzurro, gli attacchi della formazione partenopea risultano spesso troppo prevedibili e privi di quella giocata capace di sorprendere le difese avversarie.

“Il Napoli ha sistemato la fase difensiva grazie al rientro di Rrahmani, un calciatore fondamentale che già l’anno scorso ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche per guidare la difesa. Beukema non mi è dispiaciuto nella sostituzione, ma con Rrahmani è un’altra cosa.”

Problemi in attacco per Conte? Pochi gol e prevedibilità

L’ex difensore ha poi posto l’accento sui problemi offensivi della squadra di Conte, che nonostante il talento a disposizione fatica a trovare soluzioni nuove negli ultimi metri.

“Il Napoli mi sembra un po’ troppo prevedibile in alcuni casi. Prima si spingeva solo sulla catena di destra, adesso col 4-3-3 si sta spingendo anche a sinistra, ma non vedo situazioni differenti, è tutto lineare. Manca qualcuno che salti l’uomo sull’esterno, che metta palloni a tagliare la difesa.”

Il Napoli, infatti, nelle ultime uscite ha mostrato una certa difficoltà nel trovare spazi contro squadre chiuse, complice anche una minore lucidità nelle scelte offensive. Conte sta lavorando per rendere la manovra più imprevedibile, ma secondo Scarlato serve più qualità e coraggio nell’ultimo terzo di campo per tornare a sbloccare le partite con continuità.