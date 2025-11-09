Caos Napoli dopo Bologna, Di Lorenzo e Lobotka protagonisti: cos’è successo nel post partita

Brutto K.O. per il Napoli di Antonio Conte, che non sembra uscire dal periodo negativo. Dopo i pareggi con Como ed Eintracht, al Dall’Ara arriva una sconfitta per 2-0 contro un Bologna sceso nettamente meglio in campo. Primo posto a rischio per i campioni d’Italia, che adesso potrebbero essere sorpassati sia dalla Roma che dall’Inter. Al termine della gara Di Lorenzo e Lobotka si sono resi protagonisti di due episodi che mostrano quanto l’atmosfera sia pesante.

Bologna-Napoli, clima teso nel post partita: la ricostruzione

Si tratta ovviamente di una sconfitta molto pesante per i partenopei, che si va a collocare in un periodo a dir poco catastrofico per i ragazzi di Conte. A fine partita la squadra, chiamata dal capitano Di Lorenzo, è andata sotto il settore ospiti, quasi per scusarsi dell’ennesima brutta prestazione e dell’ennesimo risultato non all’altezza.

Napoli, discussione tra Stellini e Loboka a fine partita

Un altro episodio non passato in sordina è stato poi un confronto tra Lobotka e Stellini, che hanno dato l’impressione di discutere mentre si dirigevano nel tunnel. Lo stesso Conte è apparso infastidito per la gara dei suoi, lasciando il campo sconsolato subito dopo il triplice fischio totalmente da solo.

Insomma, è evidente che il Napoli non stia vivendo un momento positivo e la stessa squadra ne è consapevole. La speranza è che la sosta possa ridare energie al gruppo, in modo tale da rialzare la testa prima che la stagione si complichi ulteriormente.