Stadio Maradona, De Laurentiis furioso: parole dure e polemica aperta!

Il Napoli scenderà in campo domenica pomeriggio contro il Bologna. Gli azzurrini proveranno a far parlare nuovamente il campo dopo il pari di Champions contro l’Eintracht al Maradona. Parole sul Maradona espresse, intanto, dal presidente De Laurentiis durante un’intervista, tra dubbi sull’impiatto e un paragone con Inter e Milan.

“È uno stadio vecchio”, il patron azzurro non le manda a dire e cita le due milanesi

Aurelio De Laurentiis, ospite al Football Business Forum, ha parlato dell’impianto di Fuorigrotta, usando parole dure sulla struttura e le condizioni dello stadio. Di seguito le sue parole:

“È uno stadio vecchio, con una pista d’atletica che non è il massimo per il pubblico e con addirittura un fossato che allontana ancora di più“.

Il patron azzurro ha poi parlato di tempistiche, facendo un paragone con Inter e Milan sugli incassi: