Dall’Inter al Napoli, Manna può riprovarci: colpo pazzesco a gennaio

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista per il mercato di gennaio, in virtù della partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa. Non può che interessare al ds azzurro Giovanni Manna, quindi, la notizia rilanciata dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“: secondo la rosea, Davide Frattesi chiederà a gennaio la cessione all’Inter. Un assalto del Napoli è un’opzione, quindi, davvero probabile.

Frattesi lascerà l’Inter: nuovo assalto del Napoli?

Il Napoli era fortemente interessato al centrocampista già nello scorso mercato di gennaio. A bloccare tutto fu, però, l’Inter con una richiesta “ad hoc” per il Napoli da 70 milioni di euro. Marotta, infatti, non aveva alcuna intenzione di rinforzare una diretta concorrente alla lotta Scudetto e, per questo, gonfiò notevolmente per il club azzurro la richiesta effettuata ad altre squadre (come la Roma) da 45 milioni di euro. La trattativa, così, si arenò in poco tempo nel mercato invernale, rispuntando in quello estivo come semplice rumor, subito smentito dalla scelta dell’Inter di puntare con decisione su di lui nel nuovo progetto di Chivu. Ma ora le cose sono nuovamente cambiate.

Gli orizzonti per gennaio

Frattesi sta ricevendo sempre meno spazio all’Inter e la sua situazione non sembra affatto migliorata con il cambio di gestione tecnica da Inzaghi a Chivu. Per di più, le sue poche prestazioni non hanno convinto a pieno dirigenza e allenatore. Il malcontento del calciatore sembra evidente e, così, la cessione a gennaio diventa uno scenario abbastanza concreto.

Il Napoli potrebbe tornare all’orizzonte, in virtù del bisogno di un giocatore nel reparto. Da valutare, però, l’intenzione o meno dell’Inter di rinforzare una diretta rivale allo Scudetto.